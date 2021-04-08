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في يوم الصحة العالمي.. الحصول على خدمات صحية جيدة وبأقل تكلفة

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:46 ص
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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صرحت سعادة السفيرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، بأنه بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي والذي يصادف 7 ابريل من كل عام، ويحتفل به العالم هذا العام تحت شعار " إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة".


وأشارت السفيرة إلى أن حملة هذا العام تهدف الى إقامة عالم يتمتع بقدر أكبر من العدالة والصحة، وأن يتمكن الجميع من الحصول على خدمات صحية جيدة وبأقل تكلفة.

وأضافت أن جائحة كوفيد 19 أبانت على ان بعض الفئات يمكنها الحصول على الخدمات الصحية، في حين لا تستطيع فئات أخرى الحصول عليها، وقد اثرت الجائحة على المجتمعات التي تعاني من الضعف والتي تأثرت بشدة من التدابير المتخذة لاحتواء جائحة كوفيد 19، وخاصة بعض المجتمعات العربية وهو ما دعا مجلس وزراء الصحة العرب في دورته (54) التي انعقدت بتاريخ 15 مارس 2021 ، أن يتخذ قراره رقم (2) بشأن " تداعيات جائحة كوفيد 19 على المنطقة العربية في المجال الصحي ، والذي نصت فقرته الثالثة على " تقديم الدعم لحماية النظم الصحية في الدول العربية المتأثرة بجائحة كوفيد 19 وغيرها من الازمات الطارئة، بالامكانيات الطبية والمادية اللازمة ومساعدتها على توفير احتياجاتها من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وفي هذا السياق أكدت السفيرة أن جامعة الدول العربية بصدد إعداد استراتيجية عربية وآلية تنفيذها للحصول على لقاحات كوفيد 19 لتوحيد الجهود المبذولة لضمان التوفير والتوزيع العادل للقاحات على الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وذلك في اطار متابعة تنفيذ القرار رقم (22) الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته مارس 2021.


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يوم الصحة العالمي خدمات صحية جيدة أقل تكلفة

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