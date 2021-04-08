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وزيرة التخطيط: مصر تنظر للتنمية باعتبارها من حقوق الإنسان
الخميس 08/أبريل/2021 - 11:51 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر لديها أجندة وطنية طموحة تتوافق مع الرؤى الوطنية، منوها بأن مصر تعتز بأنها من أوائل دول العالم التي وضعت رؤية وطنية لتحقيق الأهداف الأممية.
وأشارت "السعيد"، خلال كلمتها في مؤتمر "حقوق الإنسان بناء عالم ما بعد كورونا"، اليوم الخميس، إلى أن الدولة المصرية عملت على تكثيف الاستثمارات العامة خلال الأعوام السبعة الأخيرة، حيث بلغت إجمالي الاستثمارات 2.7 تريليون جنيه مصري بمتوسط نمو سنوي 27%.
وأضافت انه تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في قطاع التنمية البشرية، حيث بلغت الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم 220 مليار جنيه بمتوسط نمو سنوي 36%، منوها بأن مصر تنظر للتنمية باعتباره حق من حقوق الإنسان.
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