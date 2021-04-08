Advertisements

هيئة "المجتمعات العمرانية" تنظم ورشة عمل فى مجال نظم المعلومات

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:30 ص
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
Advertisements

نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورشة عمل فى مجال نظم المعلومات الجغرافية GIS، بمقر رئاسة الهيئة. 

صرح بذلك، الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمشرف على قطاع التخطيط بالهيئة، مشيراً إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل  بالتنسيق مع شركة Esri Northeast Africa بشأن الدعم التكنولوجى فى مجال (GIS)  لجميع الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تحت إشراف المهندس احمد سمير، المدير التنفيذى للوحدة،  وبحضور ممثلى  أجهزة مدن (  15 مايو - الشيخ زايد - الفيوم الجديدة -  القاهرة الجديدة - الصالحية الجديدة - العاشر من رمضان - الشروق - العبور - قنا الجديدة - رئاسة الهيئة).

وأوضح الدكتور وليد عباس، أن  الورشة تأتي ضمن استراتيجية الوحدة التي تتولى مسئولية إعداد قاعدة بيانات جغرافية (GIS) لكل مدينة من المدن الجديدة الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتتكامل مع مشروعات الوحدة، وذلك بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيا مع سياسة التحول الرقمي والشمول المالي التي تنتهجها الدولة وفي إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير منظومة العمل بها بما يحقق سهولة ويسر التواصل مع الاجهزة التابعة للهيئة، وتعظيم الاستفادة من الأراضى ولاية الهيئة ودعم متخذي القرار. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزرشة في مجال نظم المعلومات هيئة المجتمعات العمرانية

أخبار تهمك

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الدراسة خلال شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي

منذ ساعة الا ربع

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 4 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ ساعتين و 48 دقيقة

5 تغييرات.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة و 16 دقيقة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

سبق – السعودية | هيئة تطوير الرياض تنظم ورشة للتعريف بمنصة "بوابة الرياض الجيومعلوماتية"

معاون وزير الإسكان: تخصيص 5.6 مليار جنيه لمدن الصعيد من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية

"المجتمعات العمرانية" تطلق تطبيق إلكتروني للتواصل مع المواطنين والمستثمرين

تفاصيل تطبيق الإسكان "NUCA" للتواصل مع المواطنين والمستثمرين (فيديو)

تفاصيل إطلاق وزارة "الإسكان" تطبيق للتواصل مع المواطنين

البدء في إنشاء أول وحدة لنظم المعلومات الجيومكانية الجغرافية ببني سويف

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج