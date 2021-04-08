وزير التنمية المحلية يصل محافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها (صور)

وصل منذ قليل، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الى محافظة الغربية، وذلك لتفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة.



وكان فى أستقبالة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالغربية.