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عشان الـ "BIG Million ".. مسلسل إذاعي يجمع بين نيللي كريم وآسر ياسين"تفاصيل"

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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تشارك الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني المقبل 2021 من خلال مسلسل إذاعي يحمل عنوان "عشان الـ BIG Million "، ومن المُقرر عرضه على إذاعة إنرجي يوميًا في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، وهو من تأليف السيناريست تامر حبيب.

وأعلن السيناريست تامر حبيب عن ذلك المسلسل من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة البوستر الرسمي الخاص بالعمل، وعلق عليه قائلاً:"أول مسلسل إذاعى من كتابتي وكان نفسي أعمل كده من زمان، عشان الBIGMILLION.. استنونا في رمضان 2021" على إذاعة إنرجي".

وفي سياق آخر، تشارك نيللي كريم في رمضان المقبل بمسلسل "ضد الكسر" تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد، وبطولة نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل .

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