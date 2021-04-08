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خطوات الالتحاق بالمنحة الثانية في اللغة الإنجليزية القانونية المقدمة من «المحامين» والجامعة الأمريكية
الخميس 08/أبريل/2021 - 11:53 ص
آيات عامر
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تُقدم نقابة المحامين ولجنة المرأة بالنقابة، بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، منحة برنامج اللغة الإنجليزية القانونية لأعضاء وعضوات النقابة، المنفذ بواسطة قسم التعليم التنفيذي بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمقرر انعقاده لمدة أربعة أشهر 90 ساعة ـ يوم واحد بالأسبوع، وتعد هذه المنحة الثانية في اللغة الإنجليزية التي تقدمها نقابة المحامين لأعضاء النقابة، بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
ونستعرض خطوات الالتحاق بالمنحة وهي كالأتي:-
1- إرسال السيرة الذاتية + نبذة تعريفية مختصرة مذكور بها أسباب الرغبة في الالتحاق بالمنحة وكيفية الاستفادة منها في مجال التخصص، ومرفق بالإيميل صورة بطاقة العضوية بنقابة المحامين «سارية» في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 18042021 على البريد الإلكتروني: [email protected]
2- يتم الرد عبر البريد الإلكتروني لعدد محدد من المتقدمين ات في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28 04 2021، للخضوع لاختبار تحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزيةSEPT، المؤهل للحصول على المنحة، ويـجـب اجتياز الاختبار بـنــسـبـة أعلى من 80 % للحـصـول على المـنـحـة.
3- تبدأ الدراسة في البرنامج للحاصلين على المنحة ابتداء من يوم السبت الموافق 05 06 2021، عبر الإنترنت (أون لاين).
4- علما بأن الأولوية في الاختيار من بين المتقدمين ات للحصول على هذه المنحة المدفوعة بالكامل هي:
أ- المقيمين والعاملين خارج القاهرة الكبرى.
ب-المحاميات.
ومن جانبها أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة ـ أنه يجب إرسال السيرة الذاتية، وصورة كارنيه 2021 وصورة بطاقة الرقم القومي على رقم الهاتف التالي 01223306277.
ونستعرض خطوات الالتحاق بالمنحة وهي كالأتي:-
1- إرسال السيرة الذاتية + نبذة تعريفية مختصرة مذكور بها أسباب الرغبة في الالتحاق بالمنحة وكيفية الاستفادة منها في مجال التخصص، ومرفق بالإيميل صورة بطاقة العضوية بنقابة المحامين «سارية» في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 18042021 على البريد الإلكتروني: [email protected]
2- يتم الرد عبر البريد الإلكتروني لعدد محدد من المتقدمين ات في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 28 04 2021، للخضوع لاختبار تحديد مستوى إجادة اللغة الإنجليزيةSEPT، المؤهل للحصول على المنحة، ويـجـب اجتياز الاختبار بـنــسـبـة أعلى من 80 % للحـصـول على المـنـحـة.
3- تبدأ الدراسة في البرنامج للحاصلين على المنحة ابتداء من يوم السبت الموافق 05 06 2021، عبر الإنترنت (أون لاين).
4- علما بأن الأولوية في الاختيار من بين المتقدمين ات للحصول على هذه المنحة المدفوعة بالكامل هي:
أ- المقيمين والعاملين خارج القاهرة الكبرى.
ب-المحاميات.
ومن جانبها أكدت الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة ـ أنه يجب إرسال السيرة الذاتية، وصورة كارنيه 2021 وصورة بطاقة الرقم القومي على رقم الهاتف التالي 01223306277.
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