الجونة يُعلن إصابة رضا شحاتة بفيروس كورونا

كشف نادي الجونة، عن إصابة رضا شحاتة مدرب الفريق بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما جاءت نتيجة التحليل الذي خضع له إيجابية.

ونشر النادي الساحلي صورة لمدربه رضا شحاتة عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتمنى الشفاء العاجل لمدربنا رضا شحاتة الذي أصيب بڤيروس كورونا".





وخسر فريق الجونة أمس الأربعاء أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 4 – 0، ليتوقف رصيده عند 21 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.





ويستعد فريق الجونة لمواجهة قوية ضد نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري.