Advertisements

الجونة يُعلن إصابة رضا شحاتة بفيروس كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:52 ص
رضا شحاتة
رضا شحاتة
علاء خليف
Advertisements
كشف نادي الجونة، عن إصابة رضا شحاتة مدرب الفريق بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعدما جاءت نتيجة التحليل الذي خضع له إيجابية.
ونشر النادي الساحلي صورة لمدربه رضا شحاتة عبر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نتمنى الشفاء العاجل لمدربنا رضا شحاتة الذي أصيب بڤيروس كورونا".

وخسر  فريق الجونة أمس الأربعاء أمام فريق طلائع الجيش بنتيجة 4 – 0، ليتوقف رصيده عند 21 نقطة ويحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الجونة لمواجهة قوية ضد نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ19 لبطولة الدوري.

أخبار تهمك

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

5 تغييرات.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة و 17 دقيقة

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ أقل من ساعتين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي

منذ ساعة الا ربع

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الدراسة خلال شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 4 ساعات

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ ساعتين و 49 دقيقة

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 19 ساعة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج