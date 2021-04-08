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سقوط عصابة سرقات المحلات التجارية بالقاهرة

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:55 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على تشكيل عصابي لسرقة المحال التجارية بأسلوب كسر القفل، بمنطقة مصر القديمة، وأخطر مدير أمن القاهرة.

وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، مفادها عرض 3 أشخاص "أدوات نجارة" للبيع بثمن بخس، لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، ويشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتبين أنهم 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم ويعمل عليها كسائق مُحمل عليها ( شنيور كهربائى – منشار كهربائى - أدوات نجارة – أسطوانة بوتاجاز –2 عتلة حديدية) مجهولة المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من داخل ورشة نجارة كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بأسلوب "كسر القفل" باستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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