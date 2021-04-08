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اسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري اليوم الخميس 8-4-2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 11:54 ص
الفجر الاقتصادي
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شهدت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8-4-2021 في سوق العبور ارتفاعات محدودة في بعض الاصناف، بينما سيطر الاستقرار على باقي الاصناف.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.25 و 2.4 جنيه، بتراجع 10 قروش.
البطاطس بين 1.25 و 2.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و 5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.
الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الملوخية بين 5 و7 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.
الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.
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