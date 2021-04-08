اسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري اليوم الخميس 8-4-2021

شهدت اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8-4-2021 في سوق العبور ارتفاعات محدودة في بعض الاصناف، بينما سيطر الاستقرار على باقي الاصناف.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و 2.4 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 1.25 و 2.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و 5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.