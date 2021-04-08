Advertisements

اسعار الخضروات والفاكهة في السوق المصري اليوم الخميس 8-4-2021

الخميس 08/أبريل/2021 - 11:54 ص
الخضروات و الفاكهة
الخضروات و الفاكهة
الفجر الاقتصادي
Advertisements

شهدت   اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 8-4-2021 في سوق العبور ارتفاعات محدودة في بعض الاصناف، بينما سيطر الاستقرار على باقي الاصناف.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.25 و 2.4 جنيه، بتراجع 10 قروش.

البطاطس بين 1.25 و 2.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 1.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و 5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الرمان بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر كيلو الطماطم اسعار الفاكهة اسعار الطماطم اسعار الخضروات اسعار البطاطس في مصر

أخبار تهمك

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ أقل من ساعتين

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 23 ساعة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

5 تغييرات.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 20 ساعة

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي

منذ أقل من ساعة

بعد تألقه.. الأهلي يخطط لإعادة الجناح الطائر

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الدراسة خلال شهر رمضان

منذ أقل من ساعة

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-4-2019

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 21-11-2020

أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 21-11-2020 بسوق العبور

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 2-12-2020

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 19-12-2020

تراجع الطماطم .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 20-12-2020

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج