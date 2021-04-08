وزير التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي: لا تلتفتوا لما يقال علي مواقع التواصل الاجتماعي



١) النماذج الاسترشادية

٢) المحتوى المطلوب في الامتحانات الشهرية

٣) جداول الامتحانات المجمعة

٤) أوراق المفاهيم



ولا يتبقى سوى ان تستعدوا في ضوء هذه المعلومات لمنهج "٥ اسابيع فقط".





واختتم الوزير: ولا تلتفتوا الى اى جدل على مواقع التواصل والهدف الاساسي هو ان تتعودوا على اسلوب المذاكرة المناسب والنوعية الجديدة من الأسئلة ولا يوجد اى داعي للقلق".

وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة الي طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وقال:" يمكن للطالب طباعة ورقة المفاهيم وإضافة اى معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة اذا أراد ذلك في ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح".وأضاف خلال رسالته:" لقد نشرنا: