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وزير التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي: لا تلتفتوا لما يقال علي مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 08/أبريل/2021 - 12:04 م
ريم محمود
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وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة الي طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وقال:" يمكن للطالب طباعة ورقة المفاهيم وإضافة اى معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة اذا أراد ذلك في ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح".
وأضاف خلال رسالته:" لقد نشرنا:
١) النماذج الاسترشادية
٢) المحتوى المطلوب في الامتحانات الشهرية
٣) جداول الامتحانات المجمعة
٤) أوراق المفاهيم
ولا يتبقى سوى ان تستعدوا في ضوء هذه المعلومات لمنهج "٥ اسابيع فقط".
واختتم الوزير: ولا تلتفتوا الى اى جدل على مواقع التواصل والهدف الاساسي هو ان تتعودوا على اسلوب المذاكرة المناسب والنوعية الجديدة من الأسئلة ولا يوجد اى داعي للقلق".
وأضاف خلال رسالته:" لقد نشرنا:
١) النماذج الاسترشادية
٢) المحتوى المطلوب في الامتحانات الشهرية
٣) جداول الامتحانات المجمعة
٤) أوراق المفاهيم
ولا يتبقى سوى ان تستعدوا في ضوء هذه المعلومات لمنهج "٥ اسابيع فقط".
واختتم الوزير: ولا تلتفتوا الى اى جدل على مواقع التواصل والهدف الاساسي هو ان تتعودوا على اسلوب المذاكرة المناسب والنوعية الجديدة من الأسئلة ولا يوجد اى داعي للقلق".
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