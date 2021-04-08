Advertisements

عاجل.. المؤبد للقيادي محمود عزت في قضية أحداث مكتب الإرشاد

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة القيادي السيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، بالسجن المؤبد للمتهم عما أسند اليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، وحاتم مصطفى كامل، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد سعيد.

وتضمن أمر الإحالة، أنه في يوم 30 يونيو 2013، وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه عبد الرحمن كامل، وآخرين حيث عقدوا العزم على قتل أي متظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وشمل أمر الإحالة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، في ذات الزمان والمكان بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهمين سبق الحكم عليهم آخرين مجهولين في قتل المجنى عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.

وأن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، قاموا بتحريض الموجودون بالمقر العام لجماعة الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن محمود عزت ومتهمين آخرين سبق الحكم عليهم، أحرزوا بواسطة الغير أسلحة نارية (بنادق آلية) حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكذا «بنادق خرطوش» دون ترخيص، وذخائر تستعمل في الأسلحة المشار إليها، ومفرقعات، وذلك في أماكن التجمعات أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم حال كون إحراز تلك الأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استعمالها فى أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمود عزت الاخوان احداث مكتب الارشاد

أخبار تهمك

5 تغييرات.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام سيمبا

منذ أقل من ساعتين

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

ديمبيلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ 39 دقيقة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ حوالي 23 ساعة

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 20 ساعة

بعد تألقه.. الأهلي يخطط لإعادة الجناح الطائر

منذ 39 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء الدراسة خلال شهر رمضان

منذ ساعة و 14 دقيقة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي

منذ ساعة و 8 دقيقة

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج