عاجل.. المؤبد للقيادي محمود عزت في قضية أحداث مكتب الإرشاد

قضت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة القيادي السيد محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، بالسجن المؤبد للمتهم عما أسند اليه.





صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، وحاتم مصطفى كامل، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد سعيد.





وتضمن أمر الإحالة، أنه في يوم 30 يونيو 2013، وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه عبد الرحمن كامل، وآخرين حيث عقدوا العزم على قتل أي متظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.





وشمل أمر الإحالة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، في ذات الزمان والمكان بمحيط مكتب الإرشاد يوم 30 يونيو اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع متهمين سبق الحكم عليهم آخرين مجهولين في قتل المجنى عليه عبدالله محمود محمد حامد وستة آخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك.





وأن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، قاموا بتحريض الموجودون بالمقر العام لجماعة الإخوان بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية الخاصة بهم والمرفقة بالتحقيقات التي أودت بحياتهم وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابي فتمت هذه الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.



