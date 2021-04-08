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الزراعة: انعقاد فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:03 م
السيد القصير
السيد القصير
الفجر الاقتصادي
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بمشاركة كل من الاستاذ الدكتور-عبد الله زغلول - رئيس مركز بحوث الصحراء والممثل الوطني لرئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بمصر ، والأمين التنفيذي/ نبيل بن خاطرة ،ومجلس إدارة المرصد ويعد المرصد منظمة دولية ذات مجال إفريقي ويساهم في تدعيم الشراكة حول التحديات ذات العلاقة بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المشتركة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة التصحر والتغيرات المناخية بمنطقة الصحراء والساحل ومقرها تونس العاصمة ،و يضم  26 بلدا إفريقيا و 7 بلدان غير إفريقية (أوربية بالاضافة إلي كندا) و 13 منظمات إقليمية تمثل شرق أفريقيا وشمالها وغربها 4 منظمات أممية (تابعة للأمم المتحدة)،3 منظمات غير حكومية.

 

وقام رئيس مركز بحوث الصحراء بإلقاء كلمة مصر والتي تناولت عدة نقاط هامة في برنامج العمل المقترح لهذه الدورة أهمها عرض توصيات الدورة الأخيرة وكذلك تقديم وتقييم التقرير العملي لإنجازات المرصد والتقرير المالي خلال عام 2020، بالإضافة إلي عرض برنامج العمل للعام للمرحلة القادمة والتي تناول العديد من المشروعات بمشاركة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية للمساهمة في إثراء نشاط المرصد ودعم مساهمته في تنفيذ المشاريع والبرامج البيئية، وخاصة في مجال مقاومة التصحر والمحافظة على خصوبة التربة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في الدول الإفريقية اعضاء المرصد.

 

وقد ذكرأ.د./سامي ابو رجب- ممثل مصر في مرصد الصحراء والساحل أن الاجتماع أسفرعلي إقرار العديد من المشروعات بالدول الأعضاء ومنها مصر خلال المرحلة القادمة في مجالات اهتمام المرصد والدول الأعضاء، مضيفاً انه سوف ينعقد الاجتماع القادم بمصر في مارس 2022 .

 

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مرصد الصحراء والساحل الزراعة الدورة السابعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل

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