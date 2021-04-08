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رباب ممتاز تنضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى" مع محمد رمضان

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:10 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلنت الفنانة رباب ممتاز عن مشاركتها في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشرت الفنانة رباب ممتاز ثلاثة صور من كواليس تصوير مسلسل "موسى"، ظهرت فيهم وهي برفقة الفنان سيد رجب والمخرج محمد سلامة، وعلقت عليهم قائلة :"ماشاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سماح مرات المعلم وهبة المبدع سيد رجب والكاتب المبدع ناصر عبد الرحمن والمخرج الشاطر الراقي محمد سلامة العالمي، مسلسل موسى، يارب التوفيق من عندك على قد التعب يارب".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.
رباب ممتاز تنضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى" مع محمد رمضان
رباب ممتاز تنضم لقائمة أبطال مسلسل "موسى" مع محمد رمضان

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