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التمثيل التجاري ينظم اول معرض مصر ي لصناعات الغذائية بأوغندا

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:08 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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نظم المكتب التجاري المصري بأوغندا زيارة لوفد من المجلس التصديري للصناعات الغذائية للعاصمة كمبالا لمتابعة الترتيبات الخاصة بإقامة أول معرض مصري متخصص في مجال المنتجات الغذائية والمقرر عقده خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل وذلك بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا.

 

وقال الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري إن هذا المعرض يأتي في إطار خطة الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى دول قارة أفريقيا من خلال تنظيم سلسلة من الفعاليات والزيارات خلال الفترة الحالية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية بصفة عامة ودولة أوغندا بصفة خاصة وذلك بهدف تعريف المستهلك الأفريقي بالتطور الكبير الذي تشهده  العديد من القطاعات التصديرية المصرية خلال المرحلة الحالية.

 

وأضاف أنه يجري حاليا بالتنسيق مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية اختيار الشركات المصرية المؤهلة للمشاركة بمعرض أوغندا والتى  تعمل في مجال تصدير المواد الغذائية التي يوجد عليها طلب كبير في السوق الأوغندي، مشيراً إلى ان هناك  فرصة  كبيرة لزيادة صادرات المواد الغذائية المصرية للسوق الأوغندي.

 

وأشار رئيس التمثيل التجارى الى حرص مجتمع الأعمال المصري حاليا على دعم العلاقات التجارية الثنائية  بين مصر وأوغندا على أساس تحقيق  المنفعة المتبادلة، مشيراً فى هذا الإطار إلى أنه يتم حالياً استيراد بعض مستلزمات الإنتاج للمصانع المصرية من أوغندا الأمر الذى يعطي رسالة إيجابية للجانب الأوغندي برغبة مجتمع الأعمال المصرى فى دعم التعاون المشترك على أساس الثقة المتبادلة وهو ما يحقق مصلحة الإقتصادين المصري والأوغندي ومجتمعي الأعمال بالبلدين.

 

 وفي سياق متصل، أوضح المستشار تجارى سيف رئيس المكتب التجاري المصري في كمبالا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا بلغ عام 2020 نحو 110 مليون دولار، حيث بلغت  قيمة الصادرات المصرية نحو 101 مليون دولار بينما بلغت قيمة الواردات نحو 9 مليون دولار، مشيراً إلى أن صادرات المنتجات الغذائية للسوق الأوغندي بلغت العام الماضي نحو 18.1 مليون دولار مقارنة بنحو 15.6 مليون دولار عام 2019 محققة نسبة زيادة بلغت16%.

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اوغندا والتمثيل التجاري اوغندا التمثيل التجاري

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