موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا مساء أول أمس الثلاثاء على نظيره ليفربول، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف ريال مدريد كل من فينيسيوس جونيور (هدفين) وماركو أسينسيو في الدقائق 27 و 36 و 65 على الترتيب، في حين سجل هدف ليفربول الوحيد النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 51 من الشوط الثاني.

ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام نظيره ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب أنفيلد رود.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.