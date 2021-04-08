موقف كارتيرون من ضم صفقات جديدة للزمالك في الصيف

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقفه من ضم صفقات جديدة لدعم صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المدير الفني الفرنسي عبر عن اكتفائه بالعناصر المتواجدة في الفريق، حيث أنه رفض استقطاب أسماء جديدة، لأنه يرى أن الأبيض يضم أفضل عناصر في الدوري.

وأشار باتريس كارتيرون خلال جلسة جمعته بعدد من المسئولين في نادي الزمالك، أنه ليس في حاجة إلى لاعبين جدد، مشددًا على ضرورة تمديد عقد فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ومنح اللاعبين مستحقاتهم المالية المتأخرة والتي ستمنحه القدرة في المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.