خلطة زيوت طبيعية بمفعول الكولاجين.. جربيها قبل الزفاف

إذا كنتِ تطمحين إلى إطلالة شابة ومشرقة بعيداً عن التجاعيد والشوائب في حفل زفافك، سنقدم لكِ طريقة تحضير خلطة زيوت طبيعية بمفعول الكولاجين.

مكونات الخلطة

- ملعقتان كبيرتان من زيت بذور الورد.

- أربع ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا.

- كبسولة من الفيتامين E.

- بضع قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والتطبيق

امزجي كلاً من زيت بذور الورد وزيت الجوجوبا والفيتامين E جيداً، من ثم أضيفي إليها زيت اللافندر.

حركي المكونات جيداً واحفظيها في عبوة زجاجية معقمة ومحكمة الإغلاق، مع الحرص على الاحتفاظ بالعبوة في الثلاجة.

وقبل الخلود الى النوم، طبقي الخلطة على وجهك، مع الحرص على تدليك البشرة بهدوء من الأسفل الى الأعلى لمدة خمس دقائق.

وفي صباح اليوم التالي، سترين تأثير هذا الخلطة الطبيعية المذهلة على بشرتك، لا سيما أنها تحتوي على مزيج من الزيوت الطبيعية التي تكافح ظهور التجاعيد، كما تتغلغل داخل أعماق البشرة فيغذيها ويرطبها ويمنحها المرونة اللازمة