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الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:20 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الخميس تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي.

 

وقام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات قبل انطلاق تدريب اليوم، وخاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.

 

ويركز الجهاز الفني للفريق على الجوانب الفنية استعدادا للقاء تونجيت المرتقب في دوري أبطال أفريقيا.

 

كما عقد أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة مع يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق، وذلك لمنحه بعض التعليمات الفنية لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من العناصر الأساسية بالزمالك.

 

ويستعد الفريق للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السادسة مساء السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة.

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