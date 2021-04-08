الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي
خاض
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الخميس
تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة تونجيث
السنغالي.
وقام
كارتيرون بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات قبل انطلاق تدريب اليوم، وخاضت كل مجموعة
تدريبات بدنية وإطالات بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي بمقر النادي.
ويركز
الجهاز الفني للفريق على الجوانب الفنية استعدادا للقاء تونجيت المرتقب في دوري
أبطال أفريقيا.
كما
عقد أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد جلسة مع يوسف
إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق، وذلك لمنحه بعض التعليمات الفنية
لتطبيقها في التدريبات، وقام الثنائي بتوجيه عدة نصائح لأوباما خاصة وأنه من
العناصر الأساسية بالزمالك.
ويستعد
الفريق للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السادسة مساء السبت المقبل في الجولة
السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة.