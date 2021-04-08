تدريبات تأهيلية لعبد الله جمعة في مران الزمالك
خاض
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الخميس
تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة تونجيث
السنغالي.
وأدى
عبد الله جمعة الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على
هامش تدريبات الفريق اليوم، في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة.
ويسعى
الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في
أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وقام بمتابعة المران.
كما
عقد كارتيرون المدير الفني جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي
للاطمئنان على حالة عبد الله جمعة المصاب في العضلة الضامة، والوقوف على جاهزية
اللاعبين من الناحية الطبية خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد زيزو
ومحمد عبد السلام.
ويستعد
الفريق للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة
السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.