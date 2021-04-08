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تدريبات تأهيلية لعبد الله جمعة في مران الزمالك

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:26 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الخميس تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي.

 

وأدى عبد الله جمعة الظهير الأيسر تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزيوم بالنادي على هامش تدريبات الفريق اليوم، في ظل إصابته في العضلة الضامة خلال الفترة الأخيرة.

 

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن، وأنهى اللاعب تدريباته التأهيلية وقام بمتابعة المران.

 

كما عقد كارتيرون المدير الفني جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للاطمئنان على حالة عبد الله جمعة المصاب في العضلة الضامة، والوقوف على جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية خاصة العائدين من الإصابة أمثال أحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام.

 

ويستعد الفريق للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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