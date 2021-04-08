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تعرف علي القنوات الناقلة لمسلسل "موسى"

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:27 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من مسلسل " موسي " والذي من المقرر عرضه علي أكثر من قناه فضائية، ومن هذه القنوات: قناة "DMC"، و
قناه " MBC " .

مسلسل "موسى"من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة،
بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، ومنذر رياحنة، أسماء جلال.

مسلسل "موسى" تدور أحداثه في فترة الخمسينيات والستينيات خلال الاحتلال البريطاني لمصر، عن قصة شخص من الصعيد توفى والده منذ صغره ويعمل على تحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات، ويقوم جده بتربيته، على حب الوطن والتضحية، فينشأ مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد التقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.

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