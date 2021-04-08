تونس تسجل 1.951 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في تونس، اليوم الخميس، 1.951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم رصد 48 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة التونسية، ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 264 ألفا و994، كما بلغ إجمالى الوفيات 9 آلاف و87 حالة، بحسب وكالة واس.

وقررت الهيئة الوطنية التونسية لمجابهة فيروس كورونا، فرض حظر التجوال بدءًا من الـ 7 مساءً إلى الـ 5 صباحًا، وإلزام الحجر الصحي بـ 5 أيام على جميع الوافدين على تونس مع وجود نتيجة تحليل PCR سلبية، ومنع كل التجمعات والتظاهرات وغلق الأسواق الأسبوعية.

وأغلقت الحكومة التونسية، المناطق التى تصنف ذات انتشار خطير للفيروس والتشديد على تطبيق وسائل الحماية الفردية والإجراءات الوقائية واعتماد الصرامة التامة فى مراقبتها.