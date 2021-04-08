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مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيث السنغالي
الخميس 08/أبريل/2021 - 12:30 م
محمد زكي
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خاض
لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الخميس
تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة تونجيث
السنغالي.
وشهد
المران، تقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين خلال لتدريبهم على بعض المواقف الهجومية،
كما قام كارتيرون المدير الفني بإيقاف التدريب وتوجيه تعليمات للاعبين لتنفيذها
من أجل استغلال الفرص للتسجيل في المباريات.
ويخضع
الفريق لمسحة طبية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، تحت إشراف
الاتحاد الإفريقي “كاف”.
وتأتي
المسحة قبل مواجهة الفريق مع تونجيت السنغالي المقرر لها السبت المقبل، ضمن
منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، طبقا للبروتوكول
المتبع من جانب الاتحاد الإفريقي.
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