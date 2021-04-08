مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة تونجيث السنغالي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات الجماعية ظهر اليوم الخميس تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، استعدادا لمواجهة تونجيث السنغالي.

وشهد المران، تقسيم لاعبي الفريق لمجموعتين خلال لتدريبهم على بعض المواقف الهجومية، كما قام كارتيرون المدير الفني بإيقاف التدريب وتوجيه تعليمات للاعبين لتنفيذها من أجل استغلال الفرص للتسجيل في المباريات.

ويخضع الفريق لمسحة طبية؛ للكشف عن فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، تحت إشراف الاتحاد الإفريقي “كاف”.

وتأتي المسحة قبل مواجهة الفريق مع تونجيت السنغالي المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، طبقا للبروتوكول المتبع من جانب الاتحاد الإفريقي.