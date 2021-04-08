نصائح مهمة اتبعيها أثناء فترة الخطوبة

تعتبر فترة الخطوبة هي فترة التعارف بين الرجل والمرأة، ويحاولان كلا منهما معرفة الأخر ومدى الانسجام والتفاهم والتناغم بينهما، وومن هنا هناك مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها أثناء تلك الفترة:





احترسي من التوقعات

الواقع عزيزتي يختلف كثيراً عمّا تشاهدينه في الدراما، كما أنّ هذه التوقعات تجعلكِ لا ترضيْن بأيّ شيء يقوم به خطيبكِ، وتتغافلين عن مزاياه.





تجنبي كثرة الحديث

عليك عزيزتي أن يصبح كل منكما له شخصيته المستقلة وعالمه الخاص، وكثرة الحديث ليست علامة على الحب.





وضع الحدود

الخطوبة هي فترة تعارف، ومهما كانت درجة القرب لا يجب تجاوز الحدود فيها بينكِ وبين عريسكِ، فما زال يوجد احتمالية للزواج من عدمه.





عدم تدخل الأهل