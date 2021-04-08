عاجل - تأجيل مباراة المريخ وطنطا في القسم الثاني



أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بالإتحاد المصري لكرة القدم، عن قيامها بتأجيل مباراة المريخ وطنطا التي كانت ستقام في الثالثة والنصف من عصر الجمعة، ضمن لقاءات الأسبوع الحادي والعشرون للمسابقة.



ومن المقرر أن تقام باقي المواجهات في الثالثة والنصف من عصر الجمعة، حيث يلتقي سرس الليان مع بورتو، النصر مع القناة، الداخلية مع السكة الحديد، جمهورية شبين مع كوكاكولا، زد مع الترسانة، الزرقا مع النجوم .



وأعلنت لجنة المسابقات أنة سيتم تحديد موعد جديد لإقامة مباراة المريخ وطنطا وإخطار الفريقان به في المرحلة المقبلة .

