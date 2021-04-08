بعد رحيل طفلتها.. جومانا مراد :"تبقى إرادة الله فوق كل شئ"

وجهت الفنانة جومانا مراد رسالة شكر لكل من ساندها بعد رحيل طفلتها ديانا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت جومانا مراد منشورًا قالت فيه:"نتقدم أنا وزوجي ربيع بسيسو بخالص الشكر والتقدير لكل الناس التي قامت بتعزيتنا في وفاة ابنتنا الحبيبة ديانا ربيع بسيسو سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".



وأضافت جومانا مراد: "كل الشكر لكل من دعا لنا بظهر الغيب وتبقى إرادة الله فوق كل شيء، والحمد لله على قضاء الله وقدره حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه".



وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد قد رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضي ، حيث والدتها عن خبر وفاتها من خلال حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة :"الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".



وفي سياق آخر، شاركت جومانا مراد مؤخرًا في حكاية "مش هنفرح بيكي"، التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "زي القمر"، والتي شاركها في بطولتها الفنان محمد كيلاني، وعباس أبو الحسن، ومها أبو عوف، ونرمين زعزع، وهشام الشاذلي، وألفت عمر، ومحمد أبو داوود.