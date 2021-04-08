Advertisements

بعد رحيل طفلتها.. جومانا مراد :"تبقى إرادة الله فوق كل شئ"

الخميس 08/أبريل/2021 - 12:59 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
Advertisements
وجهت الفنانة جومانا مراد رسالة شكر لكل من ساندها بعد رحيل طفلتها ديانا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت جومانا مراد منشورًا قالت فيه:"نتقدم أنا وزوجي ربيع بسيسو بخالص الشكر والتقدير لكل الناس التي قامت بتعزيتنا في وفاة ابنتنا الحبيبة ديانا ربيع بسيسو سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت جومانا مراد: "كل الشكر لكل من دعا لنا بظهر الغيب وتبقى إرادة الله فوق كل شيء، والحمد لله على قضاء الله وقدره حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه".

وكانت ابنة الفنانة جومانا مراد قد رحلت عن عالمنا الأسبوع الماضي ، حيث والدتها عن خبر وفاتها من خلال حساباتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لها، وعلقت عليها قائلة :"الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله ابنتنا ديانا ربيع بسيسو".

وفي سياق آخر، شاركت جومانا مراد مؤخرًا في حكاية "مش هنفرح بيكي"، التي تم عرضها مؤخرًا ضمن أحداث مسلسل "زي القمر"، والتي شاركها في بطولتها الفنان محمد كيلاني، وعباس أبو الحسن، ومها أبو عوف، ونرمين زعزع، وهشام الشاذلي، وألفت عمر، ومحمد أبو داوود.

أخبار تهمك

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 21 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 6 ساعات

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

ديمبيلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 21 ساعة

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تألقه.. الأهلي يخطط لإعادة الجناح الطائر

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج