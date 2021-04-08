تصادم ناقلة نفط بسفينة شحن جنوب غربي الفلبين (فيديو)

أعلن خفر السواحل الفلبيني، عن تصادم ناقلة نفط بسفينة شحن في المياه قبالة مدينة كافيت جنوب غربي العاصمة مانيلا، دون أن يصاب أحد.

واصطدمت ناقلة النفط "ريتش رينبو" المسجلة في تايلاند، وكانت تبحر من الفلبين إلى الصين، مع سفينة قادمة تدعى آيفي ألاينس، مسجلة في جزر مارشال، قبالة سواحل كافيت ليلة الأربعاء، وفقًا للمتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني أرماندو باليلو.

وكان أرماندو باليلو، أكد أنه لم يتسرب أي نفط في البحر بعد اصطدام الناقلة بسفينة الشحن التي تحمل الفحم، والتي تبحر من إندونيسيا إلى الفلبين.

وأشار المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني، إلى أن التصادم أدى إلى حدوث ثقوب في كلتا السفينتين.

وأوضح باليلو، أن خفر السواحل الفلبيني قد علم بالحادث قبل قليل من الساعة العاشرة ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ويجري التحقيق لمعرفة سبب التصادم وتفاصيل أخرى بما فى ذلك الوقت المحدد لوقوع الحادث.

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