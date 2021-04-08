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انطلاق المنتدى الإلكتروني المشترك للأعمال المصرية الصربية

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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افتتحت اليوم الخميس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، وبالتعاون مع غرفة فويفودينا والسفارة المصرية بصربيا، فعاليات المنتدى الإلكتروني المشترك للأعمال المصرية-الصربية في قطاعات مختلفة.

جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وبوشكو فوتورفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، بسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.

من جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن انطلاق المنتدى اليوم يأتي عقب الاجتماع الناجح الذي تم عقده في يناير الماضي والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة في فويفودينا وغرفة تجارة الإسكندرية، مؤكدًا أن المنتدى اليوم يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق للتبادل التجاري والتعاون بين البلدين.

وأضاف أنه يغتنم هذه الفرصة ليرحب بزيارة السيد إيغور ميروفيتش رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا، والذي سيأتي على رأس وفد تجاري للاستثمار والتجارة إلى الإسكندرية الشهر المقبل مع السيد بوشكو فوتشرفيتش رئيس غرفة التجارة والصناعة في فويفودينا.

وأشار إلى أن "غرفة الإسكندرية"، ستعمل على أن تحقق هذه الزيارة أعلى مستويات الفائدة في تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين والذي من شأنه أن يعكس الجذب السياحي والتجاري والثقافي لكلا البلدين.

في نفس السياق أشار بوشكو فوتورفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، إلى أن الهدف من المنتدى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية بين البلدين.

وأضاف أن هناك فرص ممكنة للتعاون في العديد من القطاعات المختلفة، بين مصر وصربيا، كتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة، وغيرها من القطاعات، لتحسين نسب الاستثمار في تلك القطاعات.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، وجها الطرفين الشكر للسفير عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، لدعمه وجهوده المبذولة لإنجاح المنتدى، وزيادة الفرص الاستثمارية بين مصر وصربيا.
انطلاق المنتدى الإلكتروني المشترك للأعمال المصرية الصربية
انطلاق المنتدى الإلكتروني المشترك للأعمال المصرية الصربية
انطلاق المنتدى الإلكتروني المشترك للأعمال المصرية الصربية
انطلاق المنتدى الإلكتروني المشترك للأعمال المصرية الصربية
انطلاق المنتدى الإلكتروني المشترك للأعمال المصرية الصربية
انطلاق المنتدى الإلكتروني المشترك للأعمال المصرية الصربية

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