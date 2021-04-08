انطلاق المنتدى الإلكتروني المشترك للأعمال المصرية الصربية

افتتحت اليوم الخميس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة الأستاذ أحمد الوكيل، وبالتعاون مع غرفة فويفودينا والسفارة المصرية بصربيا، فعاليات المنتدى الإلكتروني المشترك للأعمال المصرية-الصربية في قطاعات مختلفة.





جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وبوشكو فوتورفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، بسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.



من جانبه أوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، أن انطلاق المنتدى اليوم يأتي عقب الاجتماع الناجح الذي تم عقده في يناير الماضي والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة في فويفودينا وغرفة تجارة الإسكندرية، مؤكدًا أن المنتدى اليوم يعتبر بمثابة نقطة الانطلاق للتبادل التجاري والتعاون بين البلدين.



وأضاف أنه يغتنم هذه الفرصة ليرحب بزيارة السيد إيغور ميروفيتش رئيس حكومة مقاطعة فويفودينا، والذي سيأتي على رأس وفد تجاري للاستثمار والتجارة إلى الإسكندرية الشهر المقبل مع السيد بوشكو فوتشرفيتش رئيس غرفة التجارة والصناعة في فويفودينا.