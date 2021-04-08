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السجن المشدد 10 سنوات لتاجر هتك عرض طفلة بعابدين

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة هتك عرض طفلة داخل محله.

وتعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين، بلاغا من والد طفلة أفاد فيه بتعرض ابنته لهتك عرض على يد تاجر داخل محله، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات وأقوال الطفلة، إن المتهم يمتلك محلا في منطقة عابدين، فاستدرج طفلة إلى داخل محله بحجة بيع "حلوى" لها وتحسس مناطق حساسة من جسدها.

وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

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هتك عرض طفلة عابدين حوادث

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