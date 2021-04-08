تفاصيل حملة مكبرة لصحة الدقهلية على منافذ المواد الغذائية استعدادا لرمضان



عدد ١٢ برميل هريسه زنة البرميل ٥٠ كجم بدون بيانات. وعدد ١٥ برميل فلفل مكسيكي زنة ٥٠ كجم بدون بيانات.

و عدد ١٥ برميل ليمون زنة ٥٠ كجم بدون بيانات.







وعدد ٢٠ برميل قرنبيط زنة ٥٠ كجم بدون بيانات وعدد ٢ برميل زيتون أخضر زنة البرميل ٥٠ كجم بدون بيانات

عدد ١ برميل زيتون أسمر زنة ٥٠ كجم بدون بيانات

عدد ٥ برميل لفت زنة البرميل ٥٠ كجم بدون بيانات وعدد ٤٠ شيكارة ملح زنة الشيكارة ٥٠ كجم



بالإضافة الي إعدام ٢ برميل ليفت زنة البرميل ٥٠ كجم بدون بيانات وتم تحرير محضر جنحة صحية لنقص الاشتراطات الصحية وتم إخطار الجهات المعنية لإيقاف التشغيل لوجود خطر داهم علي الصحه العامه



و شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، وأكد سيادته على إستمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.



وأوضح وكيل صحة الدقهلية ان هذه الحملات على توجيهات معالي ا. د أيمن مختار محافظ الدقهلية بعمل حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة



صرح الدكتور سعد مكي ان حملات الصحة للتفتيش علي منافذ المواد الغذائية تمكنت من ضبط 5500 كيلو جرام مخللات وكما تمكنت الحملة من اعدام حوالي 100 كيلو جرام ليفت مخلل خلال المرور على مصنع مخللات بناحية كفر النجباء بمركز أجاوأوضح مكي قيام فريق مراقبة الاغذية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية ( مطاعم وكافيهات ومصانع واسواق ) للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك، حيث تم المرور على مصنع مخللات بناحية كفر النجباء مركز أجا وتم ضبط حوالي 5500 كجم مخللات بياناتها كالآتي: