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تعديل موعد تدريبات الزمالك غدا

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
محمد زكي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعديل موعد تدريب الفريق غدا الجمعة المقرر له باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ليقام في الواحدة والنصف ظهرا بدلا من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وسيعقد كارتيرون مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي للحديث عن لقاء تونجيث السنغالي ويعقبه المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق المنافس.

ويستعد الزمالك للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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