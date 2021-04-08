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تعديل موعد تدريبات الزمالك غدا
الخميس 08/أبريل/2021 - 01:09 م
محمد زكي
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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعديل موعد تدريب الفريق غدا الجمعة المقرر له باستاد عبد اللطيف أبو رجيلة، ليقام في الواحدة والنصف ظهرا بدلا من الساعة الحادية عشرة صباحا.
وسيعقد كارتيرون مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء الغد باستاد القاهرة الدولي للحديث عن لقاء تونجيث السنغالي ويعقبه المؤتمر الصحفي للمدير الفني للفريق المنافس.
ويستعد الزمالك للقاء تونجيت السنغالي المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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