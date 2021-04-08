4 قرارات جديدة من "التعليم" بشأن المدارس المصرية اليابانية

اصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات مهمة بشأن المدارس المصرية اليابانية، ومن أهمها تحديد مصروفات المدارس للعام الدراسي الأول 2021 2022.





وترصد " الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس المصرية اليابانية:



١-أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء وأماكن وعناوين، المدارس المصرية اليابانية، المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث اوضحت الوزارة أن القبول وفق للتوزيع الجغرافي.





٢-حددت الوزارة قيمة المصروفات للمستوى الأول رياض الأطفال للعام الدراسى 20212022، موضحة أن المصروفات الدراسية وصلت قيمتها إلى 13700 جنيه مصري (فقط ثلاثة عشر ألف جنيه مصري وسبعمائة جنيه فقط لا غير)، مشيرة إلى أن تكلفة الكتب الدراسية للفصلين الدراسيين يتم سدادهم بإيصال مستقل بناء على القواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 600 جنيه مصري فقط ستمائة جنيه مصري.



٣-كما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 20212022، ابتداءً من الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 ولمدة 15 يومًا، إلكترونيًا عبر الرابط التالى https:ejsadm.moe.gov.eg



٤-أتاحت الوزارة، التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي،2022، بشكل إلكترونى عبر موقعها الرسمى، وحددت الوزارة سن القبول بـ"kg1 برياض الأطفال 4 سنوات حتى 5 سنوات عدا يوم واحد.



وفي سياق منفصل، وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسالة الي طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وقال:" يمكن للطالب طباعة ورقة المفاهيم وإضافة اى معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة اذا أراد ذلك في ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح".



وأضاف خلال رسالته:" لقد نشرنا:



١) النماذج الاسترشادية

٢) المحتوى المطلوب في الامتحانات الشهرية

٣) جداول الامتحانات المجمعة

٤) أوراق المفاهيم



ولا يتبقى سوى ان تستعدوا في ضوء هذه المعلومات لمنهج "٥ اسابيع فقط".





واختتم الوزير: ولا تلتفتوا الى اى جدل على مواقع التواصل والهدف الاساسي هو ان تتعودوا على اسلوب المذاكرة المناسب والنوعية الجديدة من الأسئلة ولا يوجد اى داعي للقلق".