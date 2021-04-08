الخلافات تضرب سيراميكا.. نجل أبو العنين يسعى لإبعاد شعبان والبطاوي

اشتعلت الخلافات داخل نادي سيراميكا كليوباترا خلال الفترة الماضية في ظل محاولة ابن صاحب النادي طارق أبو العنين للسيطرة على كل شيء رغم خبراته الضعيفة في مجال إدارة كرة القدم، وباتت الأمور تسير في منحنى خطر ما يهدد مسيرة فريق الكرة في أول مواسمه في الدوري الممتاز.





ورغم الأداء المميز لهيثم شعبان المدير الفني مع الفريق في الدوري، وفقًا لما أكده الكثير من نجوم الكرة المصرية، إلا أن طارق أبوالعنين سعى مؤخرا لإقالته من منصبه وإبعاده عن الفريق بصورة مفاجئة وهو ما تصدى له بعض اللاعبين ورفضوا فكرة إقالة المدرب وأمام إصرارهم تراجع ابن صاحب النادي عن قراره مع انتظار الفرصة لإبعاده مستقبلا مع أي نتائج مخيبة.





كما يطمع طارق أبوالعنين للنيل من معتز البطاوي مدير الكرة بسيراميكا وإقالته من منصبه خاصة وأن البطاوي يتمتع بحب اللاعبين ويسيطر على الفريق ويعمل ابن صاحب النادي جاهدا لإبعاده خاصة وأن مدير الكرة كان مشرفا على الكرة قبل بداية الموسم الجاري قبل أن يتولى أبوالعنين الصغير ويدخل في جميع التفاصيل بعد صعود الفريق للدوري الممتاز ويقرر إعادة البطاوي لمنصب مدير الكرة وأن يكون هو مشرفا على الكرة بالكامل، في مقدمة للإطاحة بالبطاوي خلال الفترة المقبلة مع انتظار الفرصة لتوجيه الضربة في الأيام المقبلة.