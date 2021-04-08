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تعرفي على فوائد الشاي الأخضر الصحية

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:16 م
بوابة الفجر
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أثبتت الدراسات العلمية أن الذين يشربون الشاي الأخضر هم من الأشخاص الأقل عرضة للإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، وللشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية المذهلة والتي تتمثل في التالي:

- يساهم الشاي الأخضر في التخلص من الوزن الزائد.

- مفيد للأشخاص الذين يعانون من مشكلة ارتفاع الكوليسترول في الدم ومشاكل القلب ومرض السكري من النوع الثاني.

- تحسين وظائف المخ، وتقليل رائحة الفم الكريهة، والحماية من الزهايمر.

- تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي الأخضر في مكافحة الشيخوخة المبكرة.

- الشاي الأخضر غني بفيتامين ب وفيتامين هـ، وهما مركبان ضروريان لصحة الجلد، والحفاظ على إنتاج الكولاجين.

- يحافظ الشاي الأخضر على صحة الأسنان ويمنع من الأمراض التي تصيب اللثة والتي تسبب  فقدان الأسنان في سن الشيخوخة.

- يعمل الشاي الأخضر على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الإصابة بالمشاكل الهضمية المختلفة.

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