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المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تعتبر التطعيم الإلزامي "ضروريا في مجتمع ديموقراطي"

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، التطعيم الإلزامي "ضروريا في مجتمع ديموقراطي"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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الكلمات المفتاحية

حقوق الانسان المحكمة الاوروبية التطعيم الإلزامي

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