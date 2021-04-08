تعرفي على فوائد قشر الليمون المذهلة

يدخل الليمون كمكون أساسي في أكلات عديدة، وله فوائد مذهلة لا تعد ولا تحصى، بجانب أنه يعطى للأطعمة مذاقاً حامضاً منعشاً، ومن فوائده العديده ما يلي:





تقوية المناعة:

بسبب غناه الكبير من فيتامين سي C، وينطبق هذا أيضاً على قشرة الليمون، مما يجعل لها دوراً في الوقاية من العدوى بأنواعها، وتعزيز المناعة.





الوقاية من السرطان:

يقوم فيتامين C على العمل على وقاية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية التي هي سبب حدوث بعض أنواع السرطانات، مثل سرطان الجلد.





تعزيز صحة القلب:

قشرة الليمون غنية بفيتامين سي ويساعد هذا الفيتامين في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.





خسارة الوزن:

قشرة الليمون غنية بالألياف الغذائية التي تعمل في زيادة الإحساس بالشبع، والمحافظة على مستويات السكر في الدم، والمساعدة على فقدان الوزن.





صحة اللثّة والأسنان:

من أهم الأدوار التي يقوم بها فيتامين سي هو الحفاظ على صحة اللثة والوقاية من الالتهاب والنزيف.





تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

تحتوي قشرة الليمون على الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.