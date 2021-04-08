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تعرفي على فوائد قشر الليمون المذهلة

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
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يدخل الليمون كمكون أساسي في أكلات عديدة، وله فوائد مذهلة لا تعد ولا تحصى، بجانب أنه يعطى للأطعمة مذاقاً حامضاً منعشاً، ومن فوائده العديده ما يلي:

تقوية المناعة: 
بسبب غناه الكبير من فيتامين سي  C، وينطبق هذا أيضاً على قشرة الليمون، مما يجعل لها دوراً في الوقاية من العدوى بأنواعها، وتعزيز المناعة.

الوقاية من السرطان: 
يقوم فيتامين C على العمل على وقاية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية التي هي سبب حدوث بعض أنواع السرطانات، مثل سرطان الجلد.

تعزيز صحة القلب: 
قشرة الليمون غنية بفيتامين سي ويساعد هذا الفيتامين في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.

خسارة الوزن: 
قشرة الليمون غنية بالألياف الغذائية التي تعمل في زيادة الإحساس بالشبع، والمحافظة على مستويات السكر في الدم، والمساعدة على فقدان الوزن.

صحة اللثّة والأسنان: 
من أهم الأدوار التي يقوم بها فيتامين سي هو الحفاظ على صحة اللثة والوقاية من الالتهاب والنزيف. 

تعزيز صحة الجهاز الهضمي: 
تحتوي قشرة الليمون على الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

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