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تعرفي على فوائد قشر الليمون المذهلة
الخميس 08/أبريل/2021 - 01:20 م
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يدخل الليمون كمكون أساسي في أكلات عديدة، وله فوائد مذهلة لا تعد ولا تحصى، بجانب أنه يعطى للأطعمة مذاقاً حامضاً منعشاً، ومن فوائده العديده ما يلي:
تقوية المناعة:
بسبب غناه الكبير من فيتامين سي C، وينطبق هذا أيضاً على قشرة الليمون، مما يجعل لها دوراً في الوقاية من العدوى بأنواعها، وتعزيز المناعة.
الوقاية من السرطان:
يقوم فيتامين C على العمل على وقاية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية التي هي سبب حدوث بعض أنواع السرطانات، مثل سرطان الجلد.
تعزيز صحة القلب:
قشرة الليمون غنية بفيتامين سي ويساعد هذا الفيتامين في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب.
خسارة الوزن:
قشرة الليمون غنية بالألياف الغذائية التي تعمل في زيادة الإحساس بالشبع، والمحافظة على مستويات السكر في الدم، والمساعدة على فقدان الوزن.
صحة اللثّة والأسنان:
من أهم الأدوار التي يقوم بها فيتامين سي هو الحفاظ على صحة اللثة والوقاية من الالتهاب والنزيف.
تعزيز صحة الجهاز الهضمي:
تحتوي قشرة الليمون على الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي.
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