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عاجل..وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:26 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج عبد الحميد أبو المجد، وأعلن عن خبر وفاته صديقه الفنان شريف إدريس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر شريف إدريس صورة للمخرج الراحل عبد الحميد أبو المجد، وعلق عليها قائلاً :"الصديق العزيز عبد الحميد أبو المجد في ذمة الله، مع السلامه ياخال".

وعمل عبد الحميد أبو المجد في العديد من الأعمال منها "أحلام العنكبوت"، "المال والبنون ج2"، "مرفوع مؤقتًا من الخدمة"، "حلم الجنوبي"، "فوازير تياترو"، "اللص والكلاب"، "العيال اتجننت"، "ألف ليلة وليلة ضوء المكان وبدر التمام"، "جائزة نوفل"، "انظر حولك وابتسم"، "الهودج"، "عائش في الغيبوبة"، "قلب ميت"، "يوميات ونيس وأحفاده ج6"، "برة الدنيا".
عاجل..وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد
عاجل..وفاة المخرج عبد الحميد أبو المجد

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