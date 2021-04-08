أفضل العلاجات المنزلية للتخلص من الاسوداد حول الأظافر

إذا كنت تعانين من أسوداد البشرة حول الاظافر ولا تعرفين ما الحل نقدملك أفضل العلاجات المنزلية التي تخلصك من اسوداد البشرة المحيطة بالأظافر، ومنها ما يلي:





زيت جوز الهند

اخلطي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وقطرة من أي زيت أساسي، وسخني الخليط لمدة 15 ثانية.

اغمسي قطعة قطنية بالخليط وضعيها على البشرة الداكنة حول الأظافر.

اتركي الخليط طوال الليل حول الأظافر، وفي صباح اليوم التالي اشطفي بشرتك بالماء الدافئ.





الألوفيرا

امزجي ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا الطبيعي ونصف ملعقة صغيرة من العسل.

وحين تصبح المكونات متجانسة طبقيها حول الأظافر، واتركيها لمدة ساعة.

بعدها، اشطفي بشرتك بالماء الفاتر.





الكركم والزبادي

اخلطي ملعقة كبيرة من الزبادي ورشة من الكركم المطحون.

وضعي الخليط مباشرة على المنطقة المحيطة بالأظافر.

اتركيه لمدة ساعة على البشرة، بعدها اشطفي بشرتك بالماء العادي.





الليمون والخيار

امزجي كوب قهوة من الخيار المبشور وعصير نصف حبة من الليمون.

ضعي المزيج على البشرة المحيطة بالأظافر، واتركيه لمدة نصف ساعة.