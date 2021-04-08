مساء اليوم.. مرور محطة الفضاء الدولية في سماء تبوك وجازان

تمر محطة الفضاء الدولية، مساء اليوم الخميس، على طول ساحل البحر الأحمر، وسترى بالعين المجردة من تبوك وحتى جازان، وفقًا لجمعية آفاق لعلوم الفلك.

وقالت جمعية آفاق لعلوم الفلك، عبر حسابها على موقع تويتر: «عبور مميز لمحطة الفضاء الدولية اليوم الخميس، على طول ساحل البحر الأحمر» وتابعت أنه «يبدأ عبورها عند الساعة (07:33) مساءً بتوقيت مكة المكرمة قادمة من الشمال الغربي متجهة نحو الجنوب والجنوب الشرقي».

وأضافت الجمعية، أن لمعان محطة الفضاء الدولية يبلغ ( - 3.8 ماغ)، موضحة أنه ستتم مشاهدتها بسهولة بالعين المجردة من تبوك وحتى جازان.