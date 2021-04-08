لنشر الوعي البيئي.. تدشين مبادرة قوص الخضراء في قنا





شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا صباح اليوم الخميس تدشين مبادرة قوص الخضراء الهادفة إلى تطوير وتجميل وتشجير مدينة قوص وذلك في إطار مبادرة " اتحضر للأخضر " والتي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لنشر الوعى البيئى لتحقيق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ بالتعاون بين مديرتي التضامن الاجتماعي والزراعة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وبعض منظمات المجتمع المدني وذلك بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة والعميد خالد فوزي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص والدكتورة هدى السعدي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة وعدد من الشباب المتطوعين.





وأوضح محافظ قنا ان مبادرة " اتحضر للأخضر " تأتي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة "مصر ٢٠٣٠" وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعي البيئي وحث المواطنين وخاصة الشباب على المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.



وأضاف الداودي بإن هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة ومؤسساتها في التعاون المشترك لحماية البيئة وإتخاذ التدابير اللازمه للحفاظ عليها بما يكفل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والحد من التلوث لما للأشجار من دور حيوي في تخفيف ملوثات الهواء لتحسين المظهر الجمالي والتصدي لقضية التغيرات المناخية من خلال انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



هذا وقدم محافظ قنا شكره وتقديره للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين علي دعم المحافظة بعدد ١٠٠٠ شتلة لأشجار مثمرة مم من أشجار البرتقال، اليمون، الجوافة، زيتون، كدفعة أولى من إجمالي ٢٠٠٠ شتلة، داعيا تكاتف الجميع من اجل تحقيق أهداف المبادرة وتحسين المظهر الجمالي لمدينة قوص العريقة.



ومن جانبه قال حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن مؤسسة التكافل الاجتماعي بالاشتراك مع ١٦ جمعية أهلية تعمل في مجال البيئة داخل المحافظة وبمشاركة عدد من الشباب المتطوعين يقمون باعمال التشجير ونشر الوعي البيئي للحفاظ على بيئة نظيفة خاليه من التلوث.