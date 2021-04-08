براءة مسئولين سابقين بالنقل العام من التقاعس عن تخريد ٢٧ أتوبيسا



قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة كلًا من أ.م مدير عام فرع البساتين بهيئة النقل العام بالقاهرة سابقًا، ن.ع رئيس المكتب الفني بفرع البساتين بهيئة النقل العام، من تهمة التقاعس عن متابعة إنهاء اجراءات تخريد عدد ٢٧ اتوبيس منذ عام ٢٠١٣.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، تقاعس عن متابعة نهو إجراءات التخريد النهائية منذ عام 2013 لعدد (27) سيارة كارجو تابعة للفرع، وعدم متابعته عرض هذه المحاضر على أعضاء لجنة التخريد النهائية لاعتمادها وفقا للتعليمات، وما ترتب عليه من تحميل الجهة مبالغ مالية دون وجه حق بإجمالي (66322.8 جنيها) مقابل سداد تأمينات وضرائب خلال هذه الأعوام رغم عدم تشغيل هذه السيارات على شبكة الخطوط، وتوقفها بالفرع دون تشغيل وحال كون قيمتها الدفترية صفر.



كما نُسب له أهمل في الإشراف على أعمال المخالف الثاني مما ترتب عليه عدم قيام الأخير بأعماله.







أما بالنسبة للمحال الثانى، تقاعس عن مخاطبة إدارة التكاليف بالإدارة للوقوف على القيمة الدفترية للسيارات محل التخريد، وإثبات ذلك بمحاضر التخريد النهائية وفقا للتعليمات مما كان من شأنه عن استكمالها.