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وزير الآثار يكرم نائبا محافظ القاهرة ويشيد بدورهما البارز خلال حفل المومياوات

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل التكريم الذى أقامه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لجهات الدولة المشاركة فى تنظيم حفل نقل المومياوات الملكية بمتحف الحضارة المصرية بالفسطاط.

وأشاد د.خالد العنانى وزير الآثار خلال الحفل بالجهد الذى بذلته الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة والذى جعل شوارع القاهرة تبدو فى أبهى صورة تليق بحجم الحدث مؤكدًا أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كان شريكًا أساسياً فى ظهور الحدث بهذا الشكل الذى أثار فخر المصريين.

وأضاف وزير الآثار أن جميع العاملين بمحافظة القاهرة بذلوا جهدًا كبيرًا بدافع وطنى فى المقام الأول.

شمل التكريم اللواء ابراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية.

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