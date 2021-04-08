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التموين: الإقبال على معرض "أهلا رمضان" غير متوقع (فيديو)

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، إن إقبال المواطنين على معرض "أهلا رمضان" غير طبيعي، معلقا: "نشهد إقبالا غير متوقعا".

وأشار "خليل"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن التخفيضات على المنتجات بالمعرض تبدأ من 18 إلى 28%، وهناك منتجات تصل نسبة التخفيض عليها إلى 35%.

وأضاف أن سعر كيلو الدواجن بالمعرض يصل إلى 30 جنيه، منوها بأن كل محافظة بها معرض رئيسي يقدم نفس نسبة التخفيضات والمنتجات.

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