التموين: الإقبال على معرض "أهلا رمضان" غير متوقع (فيديو)

قال المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة بوزارة التموين، إن إقبال المواطنين على معرض "أهلا رمضان" غير طبيعي، معلقا: "نشهد إقبالا غير متوقعا".





وأشار "خليل"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الخميس، إلى أن التخفيضات على المنتجات بالمعرض تبدأ من 18 إلى 28%، وهناك منتجات تصل نسبة التخفيض عليها إلى 35%.



