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مدة غياب حمدي فتحي

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
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كشف أحمد محرم الطبيب المعالج لـ"حمدي فتحي" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن مدة غياب الأخير عن المشاركة في المبارايات.

وكان حمدي فتحي قد تعرض للإصابة بكسر في اليد أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني الأول أمام منتخب كينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

وقال محرم في تصريحات إذاعية، إن حمدي فتحي يحتاج للابتعاد عن المشاركة في المبارايات لمدة لا تقل عن شهرين من الآن، مضيفا أن اللاعب يخوض الآن بعض التدريبات في الجيم، وتدريبات الجري بالكرة، لكن بشرط عدم الدخول في أي التحامات حاليا.

وواصل الأهلي استعداداته اليوم الأربعاء لمواجهة سيمبا التنزاني والمقرر لها بعد غدا الجمعة في ختام جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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