موعد مباراة آرسنال ضد سلافيا براغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره سلافيا براغ، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من عمر بطولة الدوري الأوروبي.





وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره سلافيا براغ، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





وستُذاع مباراة أرسنال وسلافيا براغ في الدوري الأوروبي، على قناة beIN Sports 2 HD Premium



