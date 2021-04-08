موعد مباراة آرسنال ضد سلافيا براغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة

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موعد مباراة آرسنال ضد سلافيا براغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي والقناة الناقلة
الخميس 08/أبريل/2021 - 01:38 م
غدير أحمد
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يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره سلافيا براغ، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من عمر بطولة الدوري الأوروبي.
وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره سلافيا براغ، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
وستُذاع مباراة أرسنال وسلافيا براغ في الدوري الأوروبي، على قناة beIN Sports 2 HD Premium
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