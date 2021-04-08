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الشهيد الــ438.. "الأطباء" تنعى أخصائي العظام والروماتيزم بالاسكندرية

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور عبد الله محمد يوسف البدوى، أخصائي العظام والروماتيزم بالاسكندرية، والذى توفي إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور عبد الله محمد يوسف البدوى، الطبيب رقم الــ(438)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.



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