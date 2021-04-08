تشكيل آرسنال المتوقع ضد سلافيا براغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

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تشكيل آرسنال المتوقع ضد سلافيا براغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي
الخميس 08/أبريل/2021 - 01:39 م
غدير أحمد
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يلتقي نادي أرسنال أمام نظيره سلافيا براغ، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من عمر بطولة الدوري الأوروبي.
وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره سلافيا براغ، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.
ومن المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: بيرند لينو.
خط الدفاع: سيدريك سواريس – بابلو ماري - روب هولدينج - كيران تيرني
خط الوسط: رانيت تشاكا - توماس بارتي - إيميل رووي - بوكايو ساكا.
خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت – بيير إيميريك أوباميانج.
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