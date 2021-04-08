تشكيل آرسنال المتوقع ضد سلافيا براغ في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

يلتقي نادي أرسنال أمام نظيره سلافيا براغ، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من عمر بطولة الدوري الأوروبي.





وتقام مباراة أرسنال أمام نظيره سلافيا براغ، على أرضية ملعب الإمارات، معقل الجانرز.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





ومن المتوقع أن يبدأ ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس – بابلو ماري - روب هولدينج - كيران تيرني

خط الوسط: رانيت تشاكا - توماس بارتي - إيميل رووي - بوكايو ساكا.

خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت – بيير إيميريك أوباميانج.



