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عمرو عرفة يعلن عن تلقيه لقاح كورونا ويُعلق :"شر لابد منه"

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:40 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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أعلن المخرج عمرو عرفة منذ قليل، عن تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كتب عمرو عرفة تغريدة جديدة قال فيها :"أهو ده اللي يقولوا عليه شر لابد منه، الحمد لله تلقيت لقاح استرازنكا".

وتابع عمرو عرفة قائلاً :"شوية حرارة وتكسير في العضم بس أحسن من الوباء الله يكحمه أيدٍ مطوية، الجرعة الأولى، صباح السعادة".

وفي سياق آخر، يواصل المخرج عمرو عرفة حاليًا تصوير فيلمه الجديد"أهل الكهف"، وهو بطولة غادة عادل، محمد ممدوح "تايسون"، محمود حميدة، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفى، خالد الصاوي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فواد سليم، صبري فواز، هاجر أحمد، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج وليد منصور.

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