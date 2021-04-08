خطوات التعامل مع الرضيع في الشهر الأول

هناك نصائح خارج توقعات الأمهات يجب وضعها في الاعتبار للعناية بالطفل في الشهر الاول بجانب الرضاعة الطبيعية ففي البداية الرضاعة تجعل الأم تعاني من آلام الحلمة والبعض لا يستطيع أن يرضع طفله نتيجة هذه الآلام ولكن حاولي واضغطي على نفسك لاستفادة طفلك من الرضاعة الطبيعية، ومن النصائح الأخرى التي يجب اتباعها ما يلي:





- توقفي عن إنكار التعب، هناك هدف واحد فقط الآن هو رعاية طفلك.





- يمكنك الاستعانة بأختك أو والدتك بعض الوقت ليهتمّا بالمولود لأخذ قيلولة ليشعر جسدك بالراحة.





- دعي مولودك الجديد ينام على صدرك أو في مقعد السيارة لكي يطمئن أنك بجواره دائما.





- انسي النظرية المشكوك فيها أن الموسيقى تجعل الطفل أكثر ذكاءً، وركزي على حقيقة أنه من المحتمل أن تهدئه.





- تغير الحفاض دون تعرض الطفل للبرد، الطفل لا يهجع عند احتياجه لتغيير الحفاض المتسخ؛ لذلك عليك عزيزتي الحرص على تجفيف الطفل الرضيع أولاً بأول.





- التغيير المستمر أول أسبوع على السرة





- أخذ إجازة من العمل لتكديس الوقت لطفلك الرضيع وتلبية احتياجاته.





- قسمي المهام بينك وبين الأب للاستمتاع بفترات الراحة واستكمال مهمتك بنشاط.





- ابحثي عن طرق للاعتناء بنفسك عن طريق خفض توقعاتك وسرقة فترات راحة قصيرة.





- تجاهلي النصائح غير المرغوب فيها أو المربكة.





- انسيْ الأعمال المنزلية في الشهرين الأولين.





- اقبلي المساعدة من أي شخص في المنزل





- لا تخافي من إخبار الناس بما تحتاجينه بالضبط، إنها إحدى المرات القليلة في حياتك التي ستتمكنين فيها من ترتيب كل ما حولك!





- التزمي بالأماكن التي من المحتمل أن ترحب بطفل، مثل ساعة القصة في مكتبة أو محل لبيع الكتب.





- ضعي في حقيبتك الحفاضات والملابس الإضافية لطفلك عند الخروج من المنزل.