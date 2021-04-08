Advertisements

روسيا تسجل 8672 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:43 م
روسيا
روسيا
وكالات
Advertisements

لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الخامس على التوالي تحت عتبة التسعة آلاف.

 

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 8672 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8294 إصابة أمس).

 

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي، إلى أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى العاصمة موسكو (2024 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (695 حالة).

 

و خلال اليوم الأخير، سجلت السلطات الصحية الروسية 365 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 374 وفاة أمس)، فيما تماثل 9558 مريضا للشفاء.

 

وأكدت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة، أصبح أربعة ملايين و614834 إصابة مؤكدة منها 101845 حالة وفاة و273951 حالة نشطة وأربعة ملايين و239038 حالة شفاء.

 

وأجرت السلطات الصحية الروسية، حتى اليوم أكثر من 122.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 323 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يوم

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تألقه.. الأهلي يخطط لإعادة الجناح الطائر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أحمد مجاهد يعلن إقامة مباراة القمة بحكام مصريين

منذ حوالي 14 ساعة

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

منذ يوم

لا يوجد مفاوضات أخري.. 5 رسائل جديدة من وزير الخارجية بشأن سد النهضة

منذ يوم

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

منذ حوالي 21 ساعة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ يوم

بعد تعثر مفاوضات السد.. 7 تحذيرات عاجلة من "السيسي" لأثيوبيا

منذ يوم

ديمبيلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ أقل من ساعتين

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

منذ حوالي 21 ساعة

متمرد بيراميدز يقترب من الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

نيمار مقابل جريزمان.. صفقة تبادلية تاريخية بين باريس وبرشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مواعيد العمل الجديدة للبنوك في رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ يومين

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ13 ألفا

لليوم الثاني.. روسيا تسجل أكثر من 24 ألف إصابة بكورونا

روسيا تسجل 19 ألف إصابة بكورونا

روسيا تسجل أقل من 17 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل أكثر من 550 وفاة و15 ألف إصابة بكورونا في روسيا

روسيا تسجل 14185 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

خناقة شوارع في نادي الزمالك .. "التفاصيل الكاملة"

أول رد من محمد رمضان على تعويضه بـ 6 مليون للطيار

04:44 م

السيسي يذكر إثيوبيا بـ 3 حروب تاريخية.. ويحذر من تكرارها (فيديو)

01:09 م

أول تعليق من الحاج صلاح بعد استجابة الرئيس السيسي لمطالبه

08:13 ص

حرب لا تنتهي.. الأهلي يخطط لخطف فيراري الزمالك والأبيض يرد

10:29 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج