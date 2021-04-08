روسيا تسجل 8672 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا لليوم الخامس على التوالي تحت عتبة التسعة آلاف.

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الخميس، 8672 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 8294 إصابة أمس).

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي، إلى أن أكبر عدد من هذه الإصابات يعود إلى العاصمة موسكو (2024 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (695 حالة).

و خلال اليوم الأخير، سجلت السلطات الصحية الروسية 365 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 374 وفاة أمس)، فيما تماثل 9558 مريضا للشفاء.

وأكدت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة، أصبح أربعة ملايين و614834 إصابة مؤكدة منها 101845 حالة وفاة و273951 حالة نشطة وأربعة ملايين و239038 حالة شفاء.

وأجرت السلطات الصحية الروسية، حتى اليوم أكثر من 122.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 323 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.