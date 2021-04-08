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الليلة.. عبدالناصر محمد يضع خطة عبور الزرقا فى الدرجة الثانية

الخميس 08/أبريل/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يدخل فريق النجوم بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفنى لفريق الكرة فى معسكر مغلق اليوم قبل 24 ساعة من مواجهة فريق الزرقا فى المباراة القادمة فى دورى الدرجة الثانية، والتى يطمح فيها النجوم إلى استمرارالصحوة ومواصلة سلسلة العروض القوية للفريق منذ قدوم الجهاز الفنى الحالى من أجل العودة من جديد إلى المنافسة على تذكرة الصعود إلى دورى الأضواء فى الموسم القادم.

ونجح الجهاز الفنى الجديد للنجوم بقيادة عبدالناصر محمد فى انقاذ الفريق من دوامة فقدان النقاط فى دورى الدرجة الثانية وحقق 5 نقاط من آخر 3 مواجهات قاد فيها الفريق حيث تعادل فى لقائين وفاز فى واحد ولم يخسر أى مواجهة رغم غياب عنصر الخبرة عن اللاعبين المقيدين فى قائمة النجوم حالياً.

وشاهد عبدالناصر محمد عدة فيديوهات لمنافسه الزرقا من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف فى المنافس لوضع خطة عبور المباراة بسلاح وحصد نقاطها الثلاثة،و كثف عبدالناصر من جلساته مع لاعبيه من أجل شرح بعض الجمل التكتيكية والفنية خاصة وأن الفريق يضم عددا كبير من الناشئين.

 وأكد عبدالناصرأنه يعمل حاليا على تطوير المستوى الفنى والبدنى للاعبى النجوم وتجهيزهم للمباريات القادمة، خاصة بعدما وضع برنامج اعداد قوى لتجهيز بعض عناصر الخبرة الموجودة فى الفريق تمهيداً للإستفادة بهم خلال المباريات القادمة، وذلك من أجل العودة من جديد إلى مكانه النجوم الطبيعية التى يستحقها بين المنافسين.
 
وأضاف مدرب النجوم أن كريم حسن شحاته مدير الكرة يعمل بكل قوة من أجل مصلحة الفريق ويسعى دائما إلى إزالة أية معوقات أو أزمات ق تعطل سير العمل وأن الكرة المصرية اكتسبت ادارى محنك سيكون من اهم الكوادر الإدارية فى الكرة المصرية

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